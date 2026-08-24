24ème salon des artistes de Feytiat, invité d’honneur Michel Marant Espace Georges Brassens Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat

Informations pratiques

Feytiat

24ème salon des artistes de Feytiat, invité d’honneur Michel Marant Espace Georges Brassens Feytiat

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 14:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-12-09

D’une peinture ‘en extérieure’ Michel Marant s’est orienté vers une peinture plus créative en travaillant par thèmes et codes couleurs. La couleur apportant un rythme à ces thèmes renforcée, en arrière plan, par des valeurs tel que le noir et le blanc. La recherche de la couleur étant très importante pour donner une vie et une profondeur à ses toiles, renforcée par des contours, fortement marqués, à la manière des vitraux. La ligne conductrice restant la nature et les événements de la vie quotidienne.

Retrouvez également les artistes feytiacois. Ce salon, qui a acquis une image de qualité indéniable au cours de ses différentes éditions, réunit tous les deux ans l’ensemble des artistes plasticiens (peinture, sculpture, aquarelle, pastel, etc.) de la commune. .

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr

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English : 24ème salon des artistes de Feytiat, invité d’honneur Michel Marant Espace Georges Brassens Feytiat

L’événement 24ème salon des artistes de Feytiat, invité d’honneur Michel Marant Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole