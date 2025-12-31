24H Emploi et Formation Caen

24H Emploi et Formation

La 10ème édition des 24 Heures pour l’Emploi et la Formation de Caen aura lieu le mardi 15 septembre 2026 au centre des Congrès, de 10h à 17h, sans interruption.

Plus d’une quarantaine d’entreprises et de centres de formation du bassin caennais seront présents à la rencontre des visiteurs.

10ème édition du salon !

Plus de 40 entreprises et centres de formation du territoire accueilleront les visiteurs en recherche d’une opportunité professionnelle. Plus de 300 postes seront proposés : CDI, CDD, stages, alternance ou intérim.

Entrée libre et gratuite — pensez à venir avec votre CV !

Toutes les infos pratiques et la liste des exposants sont disponibles sur le site de l’événement.

Inscription coupe‑file ici → www.24h-emploi-formation.com/caen-2026 .

13 Avenue Albert Sorel Caen 14000 Calvados Normandie

English : 24H Emploi et Formation

The 10th edition of Caen?s 24 Heures pour l?Emploi et la Formation will take place on Tuesday, September 15, 2026 at the Centre des Congrès, from 10am to 5pm, without interruption.

Over forty companies and training centers from the Caen area will be on hand to meet visitors.

