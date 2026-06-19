25 ans Vespa Musée Auzon Vespa Musée Auzon Auzon
samedi 4 juillet 2026 · Vespa Musée Auzon · Auzon
Informations pratiques
Auzon
25 ans Vespa Musée Auzon
Vespa Musée Auzon Chemin de Béal Auzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le musée de la Vespa fête ses 25 ans cette année à célébrer ensemble autour de ces deux-roues emblématiques qui ont marqué des générations de voyageurs et d’amateurs fans!
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Vespa Musée Auzon Chemin de Béal Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 61 48 84
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English :
The Vespa Museum is celebrating its 25th anniversary this year—let’s celebrate together these iconic two-wheelers that have left their mark ongenerations of travelers and enthusiasts!
L’événement 25 ans Vespa Musée Auzon Auzon a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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