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AGENDA · Auzon

25 ans Vespa Musée Auzon Vespa Musée Auzon Auzon

samedi 4 juillet 2026 · Vespa Musée Auzon · Auzon

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Vespa Musée Auzon
Adresse
Chemin de Béal
Ville
43390 Auzon
Département
Haute-Loire
Tarif

Auzon

25 ans Vespa Musée Auzon

Vespa Musée Auzon Chemin de Béal Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Le musée de la Vespa fête ses 25 ans cette année à célébrer ensemble autour de ces deux-roues emblématiques qui ont marqué des générations de voyageurs et d’amateurs fans!
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Vespa Musée Auzon Chemin de Béal Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 61 48 84 

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English :

The Vespa Museum is celebrating its 25th anniversary this year—let’s celebrate together these iconic two-wheelers that have left their mark ongenerations of travelers and enthusiasts!

L’événement 25 ans Vespa Musée Auzon Auzon a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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