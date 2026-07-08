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AGENDA · Valence

27e Grand Loto des Voyages Parking du palais des congrès Valence

vendredi 13 novembre 2026 · Parking du palais des congrès · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
18:15:00
Lieu
Parking du palais des congrès
Adresse
Halle Chaban Delmas
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

27e Grand Loto des Voyages

Parking du palais des congrès Halle Chaban Delmas Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 18:15:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Venez passer cette belle soirée à la halle Chaban Delmas et tenter le carton plein.
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Parking du palais des congrès Halle Chaban Delmas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72 

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English :

Come spend this wonderful evening at the Halle Chaban Delmas and try your luck at winning the jackpot.

L’événement 27e Grand Loto des Voyages Valence a été mis à jour le 2026-07-30 par Valence Romans Tourisme

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