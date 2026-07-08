27e Grand Loto des Voyages Parking du palais des congrès Valence
vendredi 13 novembre 2026 · Parking du palais des congrès · Valence
Informations pratiques
Valence
27e Grand Loto des Voyages
Parking du palais des congrès Halle Chaban Delmas Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 18:15:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Venez passer cette belle soirée à la halle Chaban Delmas et tenter le carton plein.
.
Parking du palais des congrès Halle Chaban Delmas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come spend this wonderful evening at the Halle Chaban Delmas and try your luck at winning the jackpot.
L’événement 27e Grand Loto des Voyages Valence a été mis à jour le 2026-07-30 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Atelier enfants Initiation à la mosaïque Musée de Valence Valence 5 août 2026
- Visite guidée Les canaux du Charran Entrée du Lycée Camille Vernet Valence 6 août 2026
- Visite guidée Influences venues d’ailleurs Maison des têtes Valence 7 août 2026
- Scène ouverte et soirée mousse Les Estivales Maison pour tous du Plan Valence 7 août 2026
- Atelier scrapbooking Tamper & Yummy Valence 8 août 2026