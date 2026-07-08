27e Grand Loto des Voyages Parking du palais des congrès Valence

vendredi 13 novembre 2026 · Parking du palais des congrès · Valence

Informations pratiques

Valence

27e Grand Loto des Voyages

Parking du palais des congrès Halle Chaban Delmas Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 18:15:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Venez passer cette belle soirée à la halle Chaban Delmas et tenter le carton plein.

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Parking du palais des congrès Halle Chaban Delmas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

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English :

Come spend this wonderful evening at the Halle Chaban Delmas and try your luck at winning the jackpot.

L’événement 27e Grand Loto des Voyages Valence a été mis à jour le 2026-07-30 par Valence Romans Tourisme