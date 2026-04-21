27ème Sky Race de Montgenèvre Route d’Italie Montgenèvre
27ème Sky Race de Montgenèvre Route d’Italie Montgenèvre samedi 11 juillet 2026.
Montgenèvre
27ème Sky Race de Montgenèvre
Route d’Italie Espace Prarial Montgenèvre Hautes-Alpes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Au-delà du pari sportif, son succès tient pour beaucoup aux qualités esthétiques de son parcours.
Montgenèvre offre un magnifique terrain de jeu à la fois par son patrimoine naturel varié, minéral ou boisé, mais aussi par son patrimoine militaire.
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Route d’Italie Espace Prarial Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 52 52 accueil@montgenevre.com
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English :
As well as being a sporting challenge, its success is largely due to the aesthetic qualities of the course.
Montgenèvre offers a magnificent playground in terms of both its varied natural heritage, both mineral and wooded, and its military heritage.
L’événement 27ème Sky Race de Montgenèvre Montgenèvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Montgenèvre
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