27ème Sky Race de Montgenèvre Route d’Italie Montgenèvre

Montgenèvre

27ème Sky Race de Montgenèvre

Route d’Italie Espace Prarial Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Au-delà du pari sportif, son succès tient pour beaucoup aux qualités esthétiques de son parcours.

Montgenèvre offre un magnifique terrain de jeu à la fois par son patrimoine naturel varié, minéral ou boisé, mais aussi par son patrimoine militaire.

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Route d’Italie Espace Prarial Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 52 52 accueil@montgenevre.com

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English :

As well as being a sporting challenge, its success is largely due to the aesthetic qualities of the course.

Montgenèvre offers a magnificent playground in terms of both its varied natural heritage, both mineral and wooded, and its military heritage.

L’événement 27ème Sky Race de Montgenèvre Montgenèvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Montgenèvre