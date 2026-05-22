Golfy days Golf de Montgenèvre Montgenèvre
Golfy days Golf de Montgenèvre Montgenèvre vendredi 10 juillet 2026.
Montgenèvre
Golfy days
Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 08:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Shamble à 2
Ravitaillement au Trou numéro 7
Réservation OBLIGATOIRE au +33 (0)4 92 21 94 23
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Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com
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English :
Shamble to 2
Refreshment at Hole 7
Reservations MUST be made on +33 (0)4 92 21 94 23
L’événement Golfy days Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Montgenèvre
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