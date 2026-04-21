Kids MTB Cup 2026 Espace Prarial Montgenèvre

Montgenèvre

Kids MTB Cup 2026

Espace Prarial 320 Route d’Italie Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

La KIDS MTB CUP à Montgenèvre, c’est un week-end de courses ludiques autour du Bike Park, dans les disciplines de la Descente et de l’Enduro, pour les kids de 7 à 14 ans.

Inscriptions sur le site internet de l’Alps Epic.

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Espace Prarial 320 Route d’Italie Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 52 52 accueil@montgenevre.com

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English :

The KIDS MTB CUP in Montgenèvre is a weekend of fun races around the Bike Park, in Downhill and Enduro disciplines, for kids aged 7 to 14.

Registration on the Alps Epic website.

L’événement Kids MTB Cup 2026 Montgenèvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Montgenèvre