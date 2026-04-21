Kids MTB Cup 2026 Espace Prarial Montgenèvre
Kids MTB Cup 2026 Espace Prarial Montgenèvre samedi 25 juillet 2026.
Montgenèvre
Kids MTB Cup 2026
Espace Prarial 320 Route d’Italie Montgenèvre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
La KIDS MTB CUP à Montgenèvre, c’est un week-end de courses ludiques autour du Bike Park, dans les disciplines de la Descente et de l’Enduro, pour les kids de 7 à 14 ans.
Inscriptions sur le site internet de l’Alps Epic.
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Espace Prarial 320 Route d’Italie Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 52 52 accueil@montgenevre.com
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English :
The KIDS MTB CUP in Montgenèvre is a weekend of fun races around the Bike Park, in Downhill and Enduro disciplines, for kids aged 7 to 14.
Registration on the Alps Epic website.
L’événement Kids MTB Cup 2026 Montgenèvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Montgenèvre