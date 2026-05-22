Coupe du Village Club du Soleil Golf de Montgenèvre Montgenèvre

Montgenèvre

Coupe du Village Club du Soleil

Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 08:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Compétions sur le parcours 18 trous Transfrontalier 9 trous en France & 9 trous en Italie !

Réservation OBLIGATOIRE au +33 (0)4 92 21 94 23

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Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com

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English : Coupe du Village Club du Soleil

Competitions on the 18-hole cross-border course: 9 holes in France & 9 holes in Italy! Information at the Golf reception

L’événement Coupe du Village Club du Soleil Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Montgenèvre