Coupe du Village Club du Soleil Golf de Montgenèvre Montgenèvre
Coupe du Village Club du Soleil Golf de Montgenèvre Montgenèvre jeudi 16 juillet 2026.
Montgenèvre
Coupe du Village Club du Soleil
Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 08:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Compétions sur le parcours 18 trous Transfrontalier 9 trous en France & 9 trous en Italie !
Réservation OBLIGATOIRE au +33 (0)4 92 21 94 23
.
Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Coupe du Village Club du Soleil
Competitions on the 18-hole cross-border course: 9 holes in France & 9 holes in Italy! Information at the Golf reception
L’événement Coupe du Village Club du Soleil Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Montgenèvre
À voir aussi à Montgenèvre (Hautes-Alpes)
- Coupe d’Ouverture du PROSHOP Golf de Montgenèvre Montgenèvre 20 juin 2026
- Paris Nice Cyclo Route d’Italie Montgenèvre 25 juin 2026
- Golf MID-AM et Senior Tour des Alpes 04-05 Golf de Montgenèvre Montgenèvre 7 juillet 2026
- 27ème Sky Race de Montgenèvre Route d’Italie Montgenèvre 11 juillet 2026
- Kids MTB Cup 2026 Espace Prarial Montgenèvre 25 juillet 2026