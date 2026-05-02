29ème Festival de Vendôme, Le Minotaure – 3ème Volume, Vendôme

29ème Festival de Vendôme 2 – 10 mai Le Minotaure – 3ème Volume Loir-et-Cher

20,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T00:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-10T00:00:00+02:00 – 2026-05-10T23:59:00+02:00

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique, à vivre au cœur de Vendôme. 29ème Festival de Vendôme. La 29ᵉ édition du Festival de Vendôme promet une programmation riche et éclectique. En tête d’affiche cette année, Hélène Ségara se produira sur la scène du Minotaure le 10 mai, pour un moment musical exceptionnel. Si le festival n’est plus exclusivement centré sur la guitare comme à ses débuts, l’instrument reste au cœur de l’événement avec la présence de grands spécialistes. Le public pourra ainsi découvrir Raphaël Feuillâtre, Antoine Boyer & Yeore Kim en duo, ainsi que Tito Nabat, mêlant jazz manouche et chanson française. La programmation s’ouvre également à d’autres univers musicaux avec Essentielles (gospel), Vince Lahay (folk) et Aziliz Manrow (pop folk), offrant une belle diversité de styles et d’ambiances.

Le Minotaure – 3ème Volume Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 18 10 44 35 »}]

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique, à vivre au cœur de Vendôme. 29ème Festival de Vendôme. La 29ᵉ édition du Festival de Vendôme promet une programmation riche et éclectique. E Concert