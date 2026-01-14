2è édition Biennale des Métiers d’Art Brioude

2è édition Biennale des Métiers d’Art

centre-ville Brioude Haute-Loire

Début : Vendredi 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-23

Pour sa 2ᵉ édition, la Biennale des Métiers d’Art de Brioude, labellisée Ville et Métiers d’Art, met en lumière les artisans d’art.

centre-ville Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 89 10 manager@brioudesudauvergne.fr

English :

For its 2nd edition, the Biennale des Métiers d?Art de Brioude, which has been awarded the Ville et Métiers d?Art label, puts the spotlight on craftsmen.

