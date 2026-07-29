2ème marché médiéval Château de Budelle Évaux-les-Bains
dimanche 30 août 2026 · Château de Budelle · Évaux-les-Bains
Informations pratiques
Évaux-les-Bains
2ème marché médiéval
Château de Budelle Avenue de Budelle Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Venez rencontrer artisans et créateurs au parc du château de Budelle.
L’association Artisananas vous présente pour la 2ème année son Marché Médiéval d’Evaux-les-Bains où vous retrouverez artisans, producteurs, artistes avec cette année la participation de l’AMHE Legio Nerios pour une démonstration de leur art !
Food-truck sur place .
Château de Budelle Avenue de Budelle Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 79 76 40
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English : 2ème marché médiéval
L’événement 2ème marché médiéval Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-21 par Creuse Confluence Tourisme
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