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AGENDA · Évaux-les-Bains

2ème marché médiéval Château de Budelle Évaux-les-Bains

dimanche 30 août 2026 · Château de Budelle · Évaux-les-Bains

2ème marché médiéval Château de Budelle Évaux-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château de Budelle
Adresse
Avenue de Budelle
Ville
23110 Évaux-les-Bains
Département
Creuse
Tarif

Évaux-les-Bains

2ème marché médiéval

Château de Budelle Avenue de Budelle Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Venez rencontrer artisans et créateurs au parc du château de Budelle.
L’association Artisananas vous présente pour la 2ème année son Marché Médiéval d’Evaux-les-Bains où vous retrouverez artisans, producteurs, artistes avec cette année la participation de l’AMHE Legio Nerios pour une démonstration de leur art !
Food-truck sur place   .

Château de Budelle Avenue de Budelle Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 79 76 40 

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English : 2ème marché médiéval

L’événement 2ème marché médiéval Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-21 par Creuse Confluence Tourisme

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