Fête du pain, du vin et du fromage Salle la source Évaux-les-Bains
dimanche 6 septembre 2026 · Salle la source · Évaux-les-Bains
Informations pratiques
Évaux-les-Bains
Fête du pain, du vin et du fromage
Salle la source 4 rue du Faubourg Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Fête du pain du vin et du fromage marché de producteurs et d’artisans, animations clownesques pour les enfants, musiques et danses traditionnelles portugaises , spectacle, expositions de vieilles voitures et de vieux tracteurs buvette, repas le midi. .
Salle la source 4 rue du Faubourg Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 27 50 31
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English : Fête du pain, du vin et du fromage
L’événement Fête du pain, du vin et du fromage Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par Creuse Tourisme
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