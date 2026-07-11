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Fête du pain, du vin et du fromage Salle la source Évaux-les-Bains

dimanche 6 septembre 2026 · Salle la source · Évaux-les-Bains

Fête du pain, du vin et du fromage Salle la source Évaux-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Salle la source
Adresse
4 rue du Faubourg Bonnet
Ville
23110 Évaux-les-Bains
Département
Creuse
Tarif

Évaux-les-Bains

Fête du pain, du vin et du fromage

Salle la source 4 rue du Faubourg Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Fête du pain du vin et du fromage marché de producteurs et d’artisans, animations clownesques pour les enfants, musiques et danses traditionnelles portugaises , spectacle, expositions de vieilles voitures et de vieux tracteurs buvette, repas le midi.   .

Salle la source 4 rue du Faubourg Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 27 50 31 

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English : Fête du pain, du vin et du fromage

L’événement Fête du pain, du vin et du fromage Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par Creuse Tourisme

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