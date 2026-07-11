Festival TRAD’ à la Source Salle culturelle de la Source Évaux-les-Bains

vendredi 11 septembre 2026 · Salle culturelle de la Source · Évaux-les-Bains

Informations pratiques

Évaux-les-Bains

Festival TRAD’ à la Source

Salle culturelle de la Source Rue du faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Festival de danse et musique trad, stages et bal.

18h30 Concert offert par la Mairie Les Polyphonies du Bocage

20h30 Bal Prix libre et conscient avec Sandrine Lagreulet et Cyril Roche

Restauration A La Table de George Sand et boissons .

Salle culturelle de la Source Rue du faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 12 56 tisane.pop@gmail.com

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English : Festival TRAD’ à la Source

L’événement Festival TRAD’ à la Source Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme