Festival TRAD’ à la Source Salle culturelle de la Source Évaux-les-Bains
vendredi 11 septembre 2026 · Salle culturelle de la Source · Évaux-les-Bains
Informations pratiques
Évaux-les-Bains
Festival TRAD’ à la Source
Salle culturelle de la Source Rue du faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Festival de danse et musique trad, stages et bal.
18h30 Concert offert par la Mairie Les Polyphonies du Bocage
20h30 Bal Prix libre et conscient avec Sandrine Lagreulet et Cyril Roche
Restauration A La Table de George Sand et boissons .
Salle culturelle de la Source Rue du faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 12 56 tisane.pop@gmail.com
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English : Festival TRAD’ à la Source
L’événement Festival TRAD’ à la Source Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme
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