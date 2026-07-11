Festival TRAD’ à la Source Salle culturelle de la Source Évaux-les-Bains

Informations pratiques

Évaux-les-Bains

Festival TRAD’ à la Source

Salle culturelle de la Source Rue du faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Festival de danse et musique trad, stages et bal.

10h à 12h30 stage de Congo de captieux (danse du sud-ouest, tous niveaux) Sur réservation et prix libre

12h30 Pique-nique partagé

14h à 17h 2 Stages Musique d’ensemble et Danses du Morvan Sur réservation

17h30 Bal animé par les stagiaires Gratuit

18h30 Spectacle musical, Les Maîtres sonneurs (d’après le roman de George Sand

20h30 Grand bal avec Trad’adi (Evaux) et Trio Meunier Villeneuve

Restauration A La Table de George Sand et boissons .

Salle culturelle de la Source Rue du faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 12 56 tisane.pop@gmail.com

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English : Festival TRAD’ à la Source

L’événement Festival TRAD’ à la Source Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme