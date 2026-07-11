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Festival TRAD’ à la Source Salle culturelle de la Source Évaux-les-Bains

samedi 12 septembre 2026 · Salle culturelle de la Source · Évaux-les-Bains

Festival TRAD’ à la Source Salle culturelle de la Source Évaux-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle culturelle de la Source
Adresse
Rue du faubourg Saint Bonnet
Ville
23110 Évaux-les-Bains
Département
Creuse
Tarif

Évaux-les-Bains

Festival TRAD’ à la Source

Salle culturelle de la Source Rue du faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Festival de danse et musique trad, stages et bal.
10h à 12h30 stage de Congo de captieux (danse du sud-ouest, tous niveaux) Sur réservation et prix libre
12h30 Pique-nique partagé
14h à 17h 2 Stages Musique d’ensemble et Danses du Morvan Sur réservation
17h30 Bal animé par les stagiaires Gratuit
18h30 Spectacle musical, Les Maîtres sonneurs (d’après le roman de George Sand
20h30 Grand bal avec Trad’adi (Evaux) et Trio Meunier Villeneuve
Restauration A La Table de George Sand et boissons   .

Salle culturelle de la Source Rue du faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 12 56  tisane.pop@gmail.com

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English : Festival TRAD’ à la Source

L’événement Festival TRAD’ à la Source Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme

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