Balade nature les champignons Évaux-les-Bains
Balade nature les champignons Évaux-les-Bains jeudi 17 septembre 2026.
Évaux-les-Bains
Balade nature les champignons
Place Serge Cléret Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17 2026-10-15
Avec le CPIE Creusois, (re)découvrez la faune et la flore locale ! Ses particularités, son utilité, ses dangers, comment la protéger… Vous saurez tout sur la nature creusoise et ses champignons.
Rendez-vous devant l’office de tourisme. .
Place Serge Cléret Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90 contact@creuseconfluencetourisme.com
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English : Balade nature les champignons
L’événement Balade nature les champignons Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Tourisme
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