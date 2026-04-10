Évaux-les-Bains

Balade nature les champignons

Place Serge Cléret Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17 2026-10-15

Avec le CPIE Creusois, (re)découvrez la faune et la flore locale ! Ses particularités, son utilité, ses dangers, comment la protéger… Vous saurez tout sur la nature creusoise et ses champignons.

Rendez-vous devant l’office de tourisme. .

Place Serge Cléret Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90 contact@creuseconfluencetourisme.com

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English : Balade nature les champignons

L’événement Balade nature les champignons Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Tourisme