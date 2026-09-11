2ème Nuit des Controverses La Gaîté Lyrique Paris

Informations pratiques

5 heures pour bousculer nos convictions

Les défis de notre siècle sont souvent trop complexes pour être résumés en « pour » ou « contre ». Il est temps de ralentir, d’écouter, et de s’offrir le luxe de faire douter nos certitudes.

La Nuit des Controverses, c’est 5 heures de débat, de controverses, d’ateliers, de battles et de décryptages, le tout organisé par Epop& de l’Institut des Futurs souhaitables, makesense, Singa, arte et de nombreux partenaires.

Que vous passiez pour 1h ou restiez jusqu’à minuit, vous pourrez assister à de grandes controverses sur les sujets clés de l’époque, à des ateliers sur la communication non violente, sur les désaccords, les différences interculturelles ; à des conférences-sondages et plein d’autres surprises.

Au programme, 3 grandes controverses :

Faut-il préparer la guerre pour avoir la paix ?

Entreprises et climat, peut-on changer le système de l’intérieur ?

Écologie, doit-on arrêter d’être gentil ?

En continu

Introduction : les controverses à la rescousse du monde

➜ 18h30

Ouverture de la soirée par Camille Froidevaux-Metterie, philosophe féministe.



Bar : toute la soirée, on boit, on mange avec le Recho (lien externe), on discute, et à 22h30 : musique maestro pour un DJ set !

Espace atelier : pour rencontrer les associations qui organisent cette 2ᵉ Nuit des controverses, discuter avec celles et ceux qui les font vivre, acheter les livres des intervenant·es grâce à la librairie La petite lumière, c’est par ici qu’il faut traîner.

Toute la programmation

À quand remonte votre dernière vraie discussion avec quelqu’un qui ne pense pas comme vous ? Pas un clash sur les réseaux, pas un dîner de famille qui esquive les sujets qui fâchent. Une vraie conversation. Face à l’injonction permanente de choisir un camp, de crier plus fort que l’autre ou de s’éviter, le 17 septembre on vous propose de faire de nos divergences une force plutôt qu’une fracture !

Le jeudi 17 septembre 2026

de à

gratuit

Accès libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-09-17T00:00:00+02:00_2026-09-17T23:59:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/2eme-nuit-des-controverses/



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