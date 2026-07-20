Paris Design Week – Exposition Mulitples Bureau du Design de la Mode et des Métiers d’Art Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Bureau du Design de la Mode et des Métiers d'Art · Paris
Informations pratiques
Née dans le sillage de la révolution industrielle, la fabrication en série a longtemps porté la promesse d’une production standardisée et économique. Face aux enjeux écologiques, économiques et sociaux de notre époque, la multiplication des objets qui nous entoure interroge notre capacité à faire face à l’instabilité future.
L’exposition Multiples donne la place à une quinzaine de designers qui cherchent à repenser leurs rapports à la série. Détournement de savoir-faire, dialogues avec les maisons d’éditions, domestication de procédés industriels, autoproduction, série différenciée : les projets présentés expérimentent de nouveaux modèles pour tisser des liens plus attentifs aux milieux, aux gestes et aux ressources.
Reprenant les codes de l’espace de travail et de la production en série, la scénographie se déploie à travers toute la galerie sous la forme d’une ligne de montage. Les œuvres y dialoguent avec des éléments de production présentés aux murs, complétés par des rideaux à lanières qui prolongent l’imaginaire industriel.
Curation et scénographie : Lucien Icard et Kevin Lebouvier – Klaes studio
Design graphique : Sophie Cure
Dans la galerie des Ateliers de Paris, l’exposition « Multiples, penser l’objet en série » rassemble une quinzaine de designers autour de la question de la
conception et la production des objets en série.
Du jeudi 10 septembre 2026 au samedi 03 octobre 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T18:30:00+02:00;2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T18:30:00+02:00;2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T18:30:00+02:00;2026-09-15T10:00:00+02:00_2026-09-15T18:30:00+02:00;2026-09-16T10:00:00+02:00_2026-09-16T18:30:00+02:00;2026-09-17T10:00:00+02:00_2026-09-17T18:30:00+02:00;2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T18:30:00+02:00;2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:30:00+02:00;2026-09-22T10:00:00+02:00_2026-09-22T18:30:00+02:00;2026-09-23T10:00:00+02:00_2026-09-23T18:30:00+02:00;2026-09-24T10:00:00+02:00_2026-09-24T18:30:00+02:00;2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T18:30:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T18:30:00+02:00;2026-09-29T10:00:00+02:00_2026-09-29T18:30:00+02:00;2026-09-30T10:00:00+02:00_2026-09-30T18:30:00+02:00;2026-10-01T10:00:00+02:00_2026-10-01T18:30:00+02:00;2026-10-02T10:00:00+02:00_2026-10-02T18:30:00+02:00;2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T18:30:00+02:00
Bureau du Design de la Mode et des Métiers d’Art 30 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris
https://www.bdmma.paris/actualites/
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