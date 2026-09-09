Exposition Les Métamorphoses de la matière La Maison des Canaux Paris
jeudi 10 septembre 2026 · La Maison des Canaux · Paris
Informations pratiques
Du 10 au 15 septembre 2026, dans le cadre de la Paris design Week, La Fabrique Pointcarré, l’Atelier ATHEM et Les Canaux présentent Les Métamorphoses de la matière, une exposition consacrée au design circulaire et au réemploi.
Cette deuxième édition place la création au service d’un enjeu central : le renouveau du commerce de détail. Les exposants ont été invités à explorer la conception de nouveaux produits et aménagements de boutique.
28 projets de mobilier et d’objets conçus à partir de parquets et de bâches réemployés sont à découvrir.
- Informations pratiques :
Dates : 10 au 15 septembre
Adresse : La Maison des Canaux, 6 Quai de la Seine 75019 Paris
Horaires : de 10h à 17h – entrée libre
Contact : direction@fabriquepointcarre.fr
Dans le cadre de la Paris Design Week 2026, venez découvrir l’exposition « Les métamorphoses de la matière » à la Maison des Canaux.
Du jeudi 10 septembre 2026 au mardi 15 septembre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-15T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T17:00:00+02:00;2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T17:00:00+02:00;2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00;2026-09-13T10:00:00+02:00_2026-09-13T17:00:00+02:00;2026-09-14T10:00:00+02:00_2026-09-14T17:00:00+02:00;2026-09-15T10:00:00+02:00_2026-09-15T17:00:00+02:00
La Maison des Canaux 6, quai de Seine 75019 Paris
https://www.lesmetamorphoses-expo.fr/ https://www.facebook.com/lescanaux/ https://www.facebook.com/lescanaux/
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