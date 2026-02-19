2ème Open d’échecs de Montélimar dimanche 03 mai Salle Saint-Martin Montélimar
Salle Saint-Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
2026-05-03
Envie de participer à un tournoi d’échecs de parties rapides ? A vous de jouer !
.
Salle Saint-Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 51 60 60 contact@montelimar-echecs.fr
English :
Want to take part in a fast-paced chess tournament? It’s up to you!
