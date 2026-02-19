2ème Open d’Échecs de Montélimar samedi 02 mai Kiosque à musique Montélimar

2ème Open d’Échecs de Montélimar samedi 02 mai

Kiosque à musique Jardin public de Montélimar Montélimar Drôme

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

2026-05-02

Venez assister à une démonstration du jeu d’échecs par un Grand Maître International ou bien…, le défier !

+33 6 11 51 60 66 contact@montelimar-echecs.fr

Come and see a chess demonstration by an International Grandmaster, or challenge him!

