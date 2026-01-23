2ème sortie nocturne du Corso de la Lavande Tour de ville Valréas

2ème sortie nocturne du Corso de la Lavande

Tour de ville Cours Victor Hugo, du Berteuil et Saint Antoine Valréas Vaucluse

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02

2026-08-02 2026-08-03

Deuxième et dernière sortie nocturne des chars du Corso de la Lavande avec parade et défilé.

Dernière chance à ne pas rater !

Tour de ville Cours Victor Hugo, du Berteuil et Saint Antoine Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71 info@grignanvalreas-tourisme.com

English : 2nd night outing from Corso de la Lavande

Second and final nighttime outing of the Lavender Parade floats with parade and procession. Last chance not to be missed!

