2ème sortie nocturne du Corso de la Lavande Tour de ville Valréas dimanche 2 août 2026.
Tour de ville Cours Victor Hugo, du Berteuil et Saint Antoine Valréas Vaucluse
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02
2026-08-02 2026-08-03
Deuxième et dernière sortie nocturne des chars du Corso de la Lavande avec parade et défilé.
Dernière chance à ne pas rater !
Tour de ville Cours Victor Hugo, du Berteuil et Saint Antoine Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur
English : 2nd night outing from Corso de la Lavande
Second and final nighttime outing of the Lavender Parade floats with parade and procession. Last chance not to be missed!
