2h Nigth and Day Karting Magny-Cours

Début : 2026-11-21 17:00:00

fin : 2026-11-21 20:30:00

2026-11-21

Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !

2H DAY & NIGHT De 17H00 à 20H30

17h: Accueil contrôle administratif Pesée

17h20: Tirage au sort Affectation des karts Briefing

17h40: Essais qualificatifs Entrainement aux relais

18h05: Mise en grille

18h10: DÉPART Day and Night

20h10: ARRIVÉE Day and Night

Proclamation des résultats

Podium

Verre de l’amitié .

Karting D58 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : 2h Nigth and Day

