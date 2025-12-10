2h Nigth and Day Karting Magny-Cours
2h Nigth and Day Karting Magny-Cours samedi 21 novembre 2026.
2h Nigth and Day
Karting D58 Magny-Cours Nièvre
Début : 2026-11-21 17:00:00
fin : 2026-11-21 20:30:00
2026-11-21
Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !
2H DAY & NIGHT De 17H00 à 20H30
17h: Accueil contrôle administratif Pesée
17h20: Tirage au sort Affectation des karts Briefing
17h40: Essais qualificatifs Entrainement aux relais
18h05: Mise en grille
18h10: DÉPART Day and Night
20h10: ARRIVÉE Day and Night
Proclamation des résultats
Podium
Verre de l’amitié .
Karting D58 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 43 karting@circuitmagnycours.com
