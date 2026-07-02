2L, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

Informations pratiques

2L Jeudi 8 octobre, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T21:30:00+02:00

Une écriture précise et un choix du mot juste, qui défendent un rap authentique et sans artifice.

2L est une rappeuse parisienne à la fois rêveuse et engagée, aujourd’hui considérée comme l’une des figures montantes du rap. Elle débute en 2020 au sein du collectif Le Secteur et y développe un style singulier, intégrant notamment le violon électrique à ses performances scéniques.

La rappeuse embrase tout sur son passage, avec une énergie brute et une intensité qui captivent instantanément le public. Son EP Fugue (2025) confirme un univers introspectif et affirmé, salué pour la force de son écriture. Révélée au grand public par Nouvelle École, 2L s’impose comme une artiste complète, entre intensité, flow et sincérité.

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4044 »}] Salle de concerts – places debout Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

CONCERT RAP rap