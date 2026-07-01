ANNA G. CONTRE-ENQUETE, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

ANNA G. CONTRE-ENQUETE Mardi 3 novembre, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T20:30:00+01:00 – 2026-11-03T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-03T20:30:00+01:00 – 2026-11-03T21:30:00+01:00

Ce spectacle part d’une histoire vraie : celle d’Anna Göldi, dernière femme exécutée pour sorcellerie en Europe, en 1782.

Mais plutôt que de raconter simplement son destin, le spectacle propose une plongée vivante dans une enquête pleine de zones d’ombre, de récits contradictoires et de mystère.

Sur scène, deux journalistes cherchent à reconstituer l’histoire. Ils rejouent, transforment, questionnent les événements, et peu à peu, leur enquête les déplace. Les époques se mêlent, les points de vue glissent, et les spectateurs sont invités à entrer dans cette exploration, entre réalité et imagination.

Entre scènes de reconstitution, moments plus sensoriels et échanges directs avec la salle, la pièce cherche à faire ressentir comment une histoire se fabrique — et comment, face à une injustice passée, nous continuons aujourd’hui à chercher à comprendre.

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4069 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

Une femme réduite au silence, privée de toute possibilité de se défendre face aux mécanismes de discrimination dans une Europe du 18ème siècle où la sorcellerie est interdite. Théâtre Création

(c)Olivier Jorrion