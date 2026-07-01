LAZCAR VOLCANO & SANSEVERINO, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

Informations pratiques

LAZCAR VOLCANO & SANSEVERINO Samedi 7 novembre, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

25€ / 18,5€ / 12,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00

Sanseverino, toujours en mouvement, aime se réinventer et explorer de nouveaux territoires musicaux. Il croise ici la route de Lazcar Volcano, un brass band haut en couleurs à l’énergie communicative. De cette rencontre naît un projet commun mêlant cuivre et chansons, pour un regard décalé sur le futur.

Sur scène, l’alchimie est immédiate : les compositions du groupe portent les textes affûtés du chanteur.

Les influences circulent librement, de l’ethio jazz à la Nouvelle-Orléans, du calypso aux rythmes latins.

Le groove et la puissance servent une fresque musicale entre humour, critique et imaginaire.

Entre dystopies et utopies, Lazcar Volcano & Sanseverino invitent à danser avec le futur dès maintenant.

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4049 »}] Salle de concerts – places debout Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

Le groove est là, la puissance aussi, au service d’un propos qui questionne notre époque à travers une chronique imaginaire du monde de demain. jazz musique du monde

©Valérie Frossard