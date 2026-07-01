LAURENT WAGSCHAL, Auditorium de La Batterie, Guyancourt

Informations pratiques

LAURENT WAGSCHAL Mercredi 7 octobre, 19h00 Auditorium de La Batterie Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T19:00:00+02:00 – 2026-10-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T19:00:00+02:00 – 2026-10-07T20:00:00+02:00

Un voyage musical au cœur de l’âge d’or parisien, entre effervescence artistique et renouveau de l’école française.

Pianiste singulier, Laurent Wagschal s’impose comme un fervent interprète de la musique française et un ardent défenseur de ses compositeurs oubliés. Il explore un vaste répertoire allant de Saint-Saëns et Fauré à des figures plus rares comme Vierne, Magnard ou Dukas.

Ce concert nous plonge dans une période d’effervescence exceptionnelle, entre 1870 et 1914, où Paris devient la capitale mondiale de la musique. Aux côtés de Debussy, Ravel, Satie ou Chausson, c’est tout un âge d’or musical que Laurent Wagschal fait revivre avec éclat.

« Laurent Wagschal est aujourd’hui l’un des meilleurs spécialistes du piano français. » – Jacques Bonnaure, Classica

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4065 »}] Salle de spectacle – places assises Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

Paris à la Belle Epoque musique classique piano

©Alexis Lardilleux