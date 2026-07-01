MICHAEL HIRSCH, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

MICHAEL HIRSCH Samedi 10 octobre, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

25€ / 18,5€ / 12,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T21:30:00+02:00

Un an pour apprendre LA JOIE DE VIVRE ! C’est le défi que Michael Hirsch s’est lancé. Et ça a marché… enfin presque !

« Avant ça, j’avais essayé le bonheur avec un grand B : celui d’Instagram, des citations inspirantes et des méthodes de développement personnel. Résultat : j’ai coché toutes les cases… sauf celle du bonheur.

Alors j’ai tenté de comprendre. J’ai lu, testé, et fait des rencontres… étonnantes ! Et je vous embarque dans cette quête drôle, sensible, et surtout joyeuse ! »

« Drôle, bourré d’émotions et d’espoir. Bravo ! » TÉLÉRAMA TTT

https://www.youtube.com/watch?v=nfkV-QAd4K4

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4088 »}] [{« data »: {« author »: « Michael Hirsch », « cache_age »: 86400, « description »: « ud83dudca5 La voilu00e0 !La bande-annonce de Yu2019A DE LA JOIE !nnud83cudfad u00c0 Paris du00e8s le 14 octobre au Thu00e9u00e2tre de l’Oeuvre u00e0 Paris,puis en tournu00e9e partout en France.nnud83cudfac Regardez, partagez, commentez, faites vibrez lu2019algorithmeu2026et surtout : venez la vivre en vrai.nnud83cudf9fufe0f Billetterie : www.michaelhirsch.frnnud83cudfad Mise en scu00e8ne u2014 Mikau00ebl Chiriniannud83dude80 Production u2014 Ki M’aime Me Suivenud83cudf9eufe0f Montage u2014 B&Cnud83dudcf8 Photo affiche u2014 Stu00e9phane Kerradnu270dufe0f Graphisme u2014 Thu00e9o Martin », « type »: « video », « title »: « Michau00ebl Hirsch – Y’a de la joie ! – BANDE ANNONCE », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/nfkV-QAd4K4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=nfkV-QAd4K4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC3SwLYsnJ85Hna6-f2RMhSA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=nfkV-QAd4K4 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

Y’a de la joie

(c)StephaneKerrad