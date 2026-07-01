3 ème édition du TTH – Trail du Tour d’Horloge, Salle Léo Lagrange, Carvin

Informations pratiques

3 ème édition du TTH – Trail du Tour d’Horloge Dimanche 27 septembre, 08h30 Salle Léo Lagrange Pas-de-Calais

Trail 16km (14€), Trail et marche nordique 8km (10€), Rando 10km (5€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T08:30:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T08:30:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00

3 épreuves et 1 randonnée vous sont proposées:

– un trail de 16km 162m D+ en sous-bois, chemins, singles et sur terrils (250 inscrits max)

– un trail de 8km 93m D+ en sous-bois, chemins, singles et sur terril (300 inscrits max)

– une marche nordique chronométrée de 8km 93m D+ (bâtons obligatoires) (50 inscrits max)

– une randonnée famille de 10km (100 inscrits max)

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 MAI 2026

Pas d’inscription le jour de la course!

Salle Léo Lagrange Rue Picasso 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mauchart75.wixsite.com/traildutourdelhorlog »}, {« type »: « link », « value »: « https://trail-du-tour-de-lhorologe.adeorun.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « coursecpss@gmail.com »}] https://trail-du-tour-de-lhorologe.adeorun.com/

Si vous souhaitez vous dépasser ou tout simplement vous dépenser, ou encore passer un moment entre amis ou en famille lors d’une marche, la Trail du Tour de l’Horloge est fait pour vous! Trail Course à pied

Service communication de la ville de Carvin