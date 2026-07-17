3 expositions : Bordeaux ancien / Vivant étonnant / Ferroviaire disparu, Hôtel Calvet de l’Académie et des Sociétés Savantes, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Calvet de l'Académie et des Sociétés Savantes · Bordeaux
Informations pratiques
3 expositions : Bordeaux ancien / Vivant étonnant / Ferroviaire disparu 19 et 20 septembre Hôtel Calvet de l’Académie et des Sociétés Savantes Gironde
Gratuit. Entrée libre. Jauge : 50 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Trois expositions à découvrir
« Photos du Bordeaux ancien », présentée par la Société archéologique de Bordeaux.
« Le Vivant étonnant », proposée par la Société linnéenne de Bordeaux.
« Ferroviaire disparu », conçue par La Mémoire de Bordeaux Métropole.
Hôtel Calvet de l’Académie et des Sociétés Savantes 1 Pl. Bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 13 44
3 EXPOSITIONS
© Union Scientifique d’Aquitaine
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