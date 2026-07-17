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3 expositions : Bordeaux ancien / Vivant étonnant / Ferroviaire disparu, Hôtel Calvet de l’Académie et des Sociétés Savantes, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Calvet de l'Académie et des Sociétés Savantes · Bordeaux

3 expositions : Bordeaux ancien / Vivant étonnant / Ferroviaire disparu, Hôtel Calvet de l’Académie et des Sociétés Savantes, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Calvet de l'Académie et des Sociétés Savantes
Adresse
1 Pl. Bardineau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Entrée libre. Jauge : 50 personnes maximum.

3 expositions : Bordeaux ancien / Vivant étonnant / Ferroviaire disparu 19 et 20 septembre Hôtel Calvet de l’Académie et des Sociétés Savantes Gironde

Gratuit. Entrée libre. Jauge : 50 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Trois expositions à découvrir

« Photos du Bordeaux ancien », présentée par la Société archéologique de Bordeaux.
« Le Vivant étonnant », proposée par la Société linnéenne de Bordeaux.
« Ferroviaire disparu », conçue par La Mémoire de Bordeaux Métropole.

Hôtel Calvet de l’Académie et des Sociétés Savantes 1 Pl. Bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 13 44
3 EXPOSITIONS

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