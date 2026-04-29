30 ans du Corps européen de solidarité Bâtiment 25 Limoges

Limoges

30 ans du Corps européen de solidarité

Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Dans le cadre des 30 ans du Corps européen de solidarité en 2026, l’association Info Jeunes Limoges organise une soirée-événement pour célébrer l’engagement des anciens volontaires européens et faire découvrir le programme auprès du grand public.

Né en 1996 et anciennement appelé Service volontaire européen (SVE), le Corps européen de solidarité (CES) propose aux jeunes de 18 à 30 ans, sans condition de diplôme, de mener une mission de volontariat en Europe sur de nombreuses thématiques (environnement, social, éducation, sport, culture…). Les missions sont réalisables tout au long de l’année (été, année ou semestre de césure…).

Ce sera l’occasion de favoriser les échanges entre les anciens volontaires envoyés par Info Jeunes et les jeunes du territoire intéressés par le dispositif, ainsi que de valoriser les actions menées dans le cadre du programme. .

Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 08 00

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English : 30 ans du Corps européen de solidarité

L’événement 30 ans du Corps européen de solidarité Limoges a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Limoges Métropole