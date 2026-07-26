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30 ans du département danse aux Abbesses – deuxième partie Studios de Danse des Abbesses Paris

lundi 14 décembre 2026 · Studios de Danse des Abbesses · Paris

30 ans du département danse aux Abbesses – deuxième partie Studios de Danse des Abbesses Paris

Informations pratiques

Début
lundi 14 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Studios de Danse des Abbesses
Adresse
8 rue Véron
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

École ouverte

Parcours visuel et sonore, cours et ateliers publics
Avec la participation des étudiants du PSPBB

Lien de réservation début décembre

Le département danse fête ses 30 ans d’installation dans les Studios de Danse des Abbesses
Du lundi 14 décembre 2026 au vendredi 18 décembre 2026 :
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-14T01:00:00+01:00
fin : 2026-12-19T00:59:59+01:00
Date(s) :

Studios de Danse des Abbesses 8 rue Véron  75018 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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