AGENDA · Paris
30 ans du département danse aux Abbesses – deuxième partie Studios de Danse des Abbesses Paris
lundi 14 décembre 2026 · Studios de Danse des Abbesses · Paris
Informations pratiques
École ouverte
Parcours visuel et sonore, cours et ateliers publics
Avec la participation des étudiants du PSPBB
Lien de réservation début décembre
Le département danse fête ses 30 ans d’installation dans les Studios de Danse des Abbesses
Du lundi 14 décembre 2026 au vendredi 18 décembre 2026 :
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-14T01:00:00+01:00
fin : 2026-12-19T00:59:59+01:00
Date(s) :
Studios de Danse des Abbesses 8 rue Véron 75018 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis
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