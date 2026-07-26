30 ans du département danse aux Abbesses – deuxième partie Studios de Danse des Abbesses Paris

lundi 14 décembre 2026 · Studios de Danse des Abbesses · Paris

Informations pratiques

École ouverte

Parcours visuel et sonore, cours et ateliers publics

Avec la participation des étudiants du PSPBB

Lien de réservation début décembre

Le département danse fête ses 30 ans d’installation dans les Studios de Danse des Abbesses

Du lundi 14 décembre 2026 au vendredi 18 décembre 2026 :

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-14T01:00:00+01:00

fin : 2026-12-19T00:59:59+01:00

Date(s) :

Studios de Danse des Abbesses 8 rue Véron 75018 Paris

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