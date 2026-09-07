31e Fête de la Beurière, Maison de la Beurière, Boulogne-sur-Mer
samedi 12 septembre 2026 · Maison de la Beurière · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
31e Fête de la Beurière 12 et 13 septembre Maison de la Beurière Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
La célèbre rue (en escaliers) du mâchicoulis et ses maisons de pêcheurs revêtent leurs plus beaux atours les 12 et 13 septembre pour les 31 ans de la Beurière. Artisans des petits métiers de l’ancien quartier des Marins vous attendent sur chaque palier. Et des artistes, dans la rue comme sur scène, vous feront immerger dans l’ambiance d’une fête maritime authentique. Le Limousin, avec le groupe d’Ambazac Lou Gerbassou, est l’invité d’honneur de cette 31ème édition.
Maison de la Beurière 16 rue du Mâchicoulis Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
La célèbre rue (en escaliers) du mâchicoulis et ses maisons de pêcheurs revêtent leurs plus beaux atours les 12 et 13 septembre pour les 31 ans de la Beurière.
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