31ème concours chorégraphique contemporain jeunes compagnies Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

31ème concours chorégraphique contemporain jeunes compagnies

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez découvrir les futurs grands danseurs de demain

Une douzaine de jeunes compagnies devraient être sélectionnées pour cette 31ème édition du Concours Chorégraphique Contemporain Jeunes Compagnies (danse contemporaine et Hip Hop).

L’esprit du concours demeure inchangé depuis sa création. Chaque compagnie présente une création originale d’une durée ne dépassant pas 8 minutes. Les solos ne sont pas acceptés.

Le jury composé de professionnels de la danse (danseuses, danseurs, chorégraphes, professeurs de danse contemporaine, directeurs artistiques de théâtre, de lieus de création et de festivals, journalistes critiques de danse), juge essentiellement sur la qualité de l’écriture chorégraphique, ainsi que la performance artistique et technique des danseuses et danseurs.

Le concours doit permettre et favoriser l’émergence la révélation des qualités de création de ces jeunes compagnies en devenir.

Production / diffusion Association Synodales / Ville de Sens

Durée environ 3 heures

avec délibération du jury et communication du palmarès. .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : 31ème concours chorégraphique contemporain jeunes compagnies

L’événement 31ème concours chorégraphique contemporain jeunes compagnies Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais