32ème édition du Festival d’un jour Salle des Fêtes Châteauneuf-sur-Isère

32ème édition du Festival d’un jour

Salle des Fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2026-03-26 19:00:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Venez nombreux pour découvrir le film Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci à l’occasion de la 32ème édition du Festival d’un jour !

Salle des Fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 48 67 contact@lequipee.com

English :

Come one, come all to discover the film Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci at the 32nd edition of the Festival d’un jour!

