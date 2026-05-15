34e Festival Le Court en dit long Centre Wallonie-Bruxelles Paris

La sélection a été opérée avec la complicité d’une marraine, actrice, scénariste et réalisatrice : Natacha Régnier.

Parmi les films en compétition, on retrouve quelques cinéastes fidèles du festival (Cédric Bourgeois, Rémi Vandenitte, Philippe Reypens, Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet, Olivier Smolders, Maïa Descamps et Camille Britte), Laurier Fourniau qui avait reçu le Grand Prix en 2024 et Guillaume Senez qui a coréalisé un court métrage après ses trois longs.

Comme le cinéma de Wallonie et de Bruxelles demeure vif et prolixe, de nombreux premiers films seront à nouveau dévoilés, comme autant de nouvelles voix et de nouveaux regards, en grande partie féminins (23 réalisatrices – 42% / 32 réalisateurs – 58 %)

Cette année, en périphérie de la compétition, le Festival est ravi de présenter les Talents Adami Cannes 2026 et une Carte blanche de documentaires de l’INSAS réalisés en 2024 et 2025 à la faveur du projet « Regards croisés » en Espagne ou au Maroc ou de films de fin d’études.

L’un des acteurs et réalisateurs fidèle du Festival, Jean-Benoît Ugeux, viendra présenter en première projection parisienne son premier long métrage L’ÂGE MÛR, après avoir exposé dans l’après-midi du vendredi 5 juin son parcours du court au long métrage, lors d’une Classe de cinéma.

Comme chaque année, le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris donne rendez-vous à tous les professionnel.les et amateurs.trices de courts métrages à découvrir une sélection qui confirme à nouveau la formidable vigueur et l’extrême variété de styles et de formes des productions de Wallonie et de Bruxelles.

LE PROGRAMME :

■ Lundi 1er juin à 20h30 | Programme 1 : La vie d’artiste – Durée totale : 1h30

Avec : Camille Britte, Corentin Lobet, Toni Isabella Valenzi, Chantal Peten, Franck Morand & Guillaume Senez

■ Mardi 2 juin à 18h | Programme 2 : Et l’amour dans tout ça ? – Durée totale : 1h34

Avec : Baptiste Guiard, Alice Khol, Christophe Prédari, Archibald Martin, Maïa Descamps

■ Mardi 2 juin à 20h30 | Programme 3 : Films de genres – Durée totale : 1h36

Avec : Tanguy Thibaut, Anthony Tueri, Toni Hilgersson, Marie Rombaut, Eliott Delbeck, Dylan Van Ingelgem, Louis Pirson, Mathieu Mortelmans & Cécile Delberghe, Boris Tilquin & Maud Carpentier

■ Mercredi 3 juin à 16h | Programme 4 : Films d’écoles et ateliers – Durée totale : 1h22

Avec : Morgane Holsters & Emi Inohana, Camille de Vulpillières, Cécilia Goodman, Louison Chambon, Tristan PoiteLéa Michot & Maëlle Zeippen, Clara Diet Cordy

■ Mercredi 3 juin à 18h | Programme 5 : Tu as dit famille ? – Durée totale : 1h38

Avec : Sara Dufossé, Dimitri Kourtchine & Béatriz Coutrot, Louis Kempeneers & Axel Capite, Colin Javaux, Laurier Fourniau

■ Mercredi 3 juin à 20h30 | Programme 6 : Rester debout – Durée totale : 1h41

Avec : Rémi Durin, Julien Lepoutre, Pauline Carette, Vinciane Le Men, Amélie Navarro & Gaëtan d’Agostino, Philippe Reypens

■ Jeudi 4 juin à 18h | Programme 7 : Contes et merveilles – Durée totale : 1h35

Avec : Paul Jadoul, Pascale Hecquet, Olivier Smolders, Juliette Baily, Cédric Bourgeois & Rémi Vandenitte, Morgane Simon & Arnaud Demuynck, Colin Van der Straeten

■ Jeudi 4 juin à 20h30 | Talents Adami Cinéma 2026 – Durée totale : 0h58

Avec : Kevin Razy, Louise Coldefy, Natacha Régnier, Louise Bourgoin

■ Vendredi 5 juin à 15h | Carte blanche documentaires de l’INSAS – Durée : 1h28

Avec : Léa Berghe & Lison Besangez, Juliette Léonard, Ellie Delvaux, Madeleine Faburel-Dumail, Soleysa Taleb

■ Vendredi 5 juin à 17h | Master Class du court au long avec Jean-Benoît Ugeux

■ Vendredi 5 juin à 19h | Clôture & Palmarès

■ Vendredi 5 juin à 20h15 | Avant-première – Durée : 1h24

L’âge mûr de Jean-Benoît Ugeux

Pour sa 34ème édition, le Festival Le Court en dit long propose une sélection de 41 courts métrages belges francophones récents et inédits, répartis en sept programmes thématiques.

Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 05 juin 2026 :

payant

5€ / 3€

Pass Festival 15€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/34e-festival-le-court-en-dit-long-2026 +33153019696 info@cwb.fr



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