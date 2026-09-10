« 360 nuances d’archives », Hôtel Gabriel, Lorient

Informations pratiques

« 360 nuances d’archives » 19 et 20 septembre Hôtel Gabriel Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Partez à la découverte de l’envers du décor et du travail des archivistes en explorant des lieux de conservation atypiques des Archives municipales de la Ville de Lorient.

Les documents présentés sont les témoins de la grande comme de la petite histoire de la cité. Les Archives jouent ainsi un rôle essentiel de gardiennes et de passeuses de la mémoire collective.

L’Hôtel Gabriel, où se sont déroulées les premières ventes de la Compagnie des Indes à partir de 1734, est devenu en 2010 un espace dédié à la conservation et à la consultation des archives.

Impossible de présenter la totalité des 2,5 kilomètres linéaires de documents et d’objets conservés au fil des siècles !

Cette exposition vous invite à découvrir une sélection de documents et d’objets emblématiques retraçant l’histoire de la ville de Lorient, de sa fondation à nos jours.

Hôtel Gabriel Hôtel Gabriel, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne http://patrimoine.lorient.bzh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-patrimoine.lorient.bzh/ »}] L’Hôtel Gabriel est l’ancien hôtel des ventes de la Compagnie des Indes.

Visite des coulisses des Archives municipales

©Ville de Lorient