Les Archives historiques de la Défense, Service Historique de la Défense, Lorient
vendredi 18 septembre 2026 · Service Historique de la Défense · Lorient
Informations pratiques
Les Archives historiques de la Défense 18 et 19 septembre Service Historique de la Défense Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Les archivistes présenteront leurs archives de 1672 à nos jours, leur bibliothèque tournée vers l’histoire de la Marine et ses marins et leurs ressources numériques
Service Historique de la Défense 2 rue de la Cale-Orry, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 12 41 92 »}, {« type »: « email », « value »: « shd-lorient.contact.fct@intradef.gouv.fr »}] Situé à l’extrémité du quai des Indes, bordant le port de plaisance, l’Enclos de la Marine accueille le Service Historique de la Défense, dans un bâtiment du 18e siècle ayant jadis abrité la chioume du port, au pied des jardins de l’Hôtel Gabriel et à une encablure de la Tour de la Découverte.
Les archivistes présenteront leurs archives de 1672 à nos jours, leur bibliothèque tournée vers l’histoire de la Marine et ses marins et leurs ressources numériques
©Archives historiques de la Défense
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