Les Archives historiques de la Défense, Service Historique de la Défense, Lorient

Informations pratiques

Les Archives historiques de la Défense 18 et 19 septembre Service Historique de la Défense Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Les archivistes présenteront leurs archives de 1672 à nos jours, leur bibliothèque tournée vers l’histoire de la Marine et ses marins et leurs ressources numériques

Service Historique de la Défense 2 rue de la Cale-Orry, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 12 41 92 »}, {« type »: « email », « value »: « shd-lorient.contact.fct@intradef.gouv.fr »}] Situé à l’extrémité du quai des Indes, bordant le port de plaisance, l’Enclos de la Marine accueille le Service Historique de la Défense, dans un bâtiment du 18e siècle ayant jadis abrité la chioume du port, au pied des jardins de l’Hôtel Gabriel et à une encablure de la Tour de la Découverte.

Les archivistes présenteront leurs archives de 1672 à nos jours, leur bibliothèque tournée vers l’histoire de la Marine et ses marins et leurs ressources numériques

©Archives historiques de la Défense