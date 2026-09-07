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Abri de Défense Passive, Mémorial de la ville détruite, Abri de Défense passive, Lorient

samedi 19 septembre 2026 · Abri de Défense passive · Lorient

Abri de Défense Passive, Mémorial de la ville détruite, Abri de Défense passive, Lorient

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abri de Défense passive
Adresse
Place Alsace Lorraine, 56100,Lorient
Ville
56100 Lorient
Département
Morbihan

Abri de Défense Passive, Mémorial de la ville détruite 19 et 20 septembre Abri de Défense passive Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cet abri bétonné et enterré sous la place Alsace Lorraine a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale afin de protéger la population civile des bombardements alliés.
D’une capacité de 400 places à l’époque, il témoigne aujourd’hui encore des heures sombres que la cité lorientaise a traversées de 1940 à 1945.
Tous à l’Abri

Abri de Défense passive Place Alsace Lorraine, 56100,Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne 02 97 02 23 29 https://patrimoine.lorient.bzh/3945/les-abris-de-defense-passive/ https://patrimoine.lorient.bzh/histoire/architecture/incontournables/abri-anti-bombes/ [{« link »: « https://patrimoine.lorient.bzh/toutes-les-actualites/vue-detaillee/tous-a-labri-visites-guidees-du-memorial-de-la-ville-detruite-1 »}] Abri souterrain de défense passive (400 places pendant la guerre) réouvert et aménagé en mémorial de la ville détruite. 4 salles présentent le quotidien des Lorientais avant l’époque, expliquent la destruction de la cité et le contexte des alertes aériennes. Centre ville
Visite commentée de l’Abri de défense passive

©Ville de Lorient

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