La vie dans la Grande Baraque, Grande baraque du Rouho, Lorient

Informations pratiques

La vie dans la Grande Baraque 19 et 20 septembre Grande baraque du Rouho Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Baraques An Oriant vous raconte la vie en baraque. Venez aussi raconter vos propres souvenirs !

Grande baraque du Rouho 4, rue du Rouho 56100 Lorient Lorient 56100 Kerfichant Morbihan Bretagne https://www.facebook.com/ArchivesPatrimoineLorient/photos/la-grande-baraque-patrimoine-vivant-la-destruction-de-la-ville-de-lorient-suppor/690461909783144/

L’association Baraques An Oriant vous raconte la vie en baraque.

©Ville de Lorient