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La vie dans la Grande Baraque, Grande baraque du Rouho, Lorient

samedi 19 septembre 2026 · Grande baraque du Rouho · Lorient

La vie dans la Grande Baraque, Grande baraque du Rouho, Lorient

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Grande baraque du Rouho
Adresse
4, rue du Rouho 56100 Lorient
Ville
56100 Lorient
Département
Morbihan

La vie dans la Grande Baraque 19 et 20 septembre Grande baraque du Rouho Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Baraques An Oriant vous raconte la vie en baraque. Venez aussi raconter vos propres souvenirs !

Grande baraque du Rouho 4, rue du Rouho 56100 Lorient Lorient 56100 Kerfichant Morbihan Bretagne https://www.facebook.com/ArchivesPatrimoineLorient/photos/la-grande-baraque-patrimoine-vivant-la-destruction-de-la-ville-de-lorient-suppor/690461909783144/
L’association Baraques An Oriant vous raconte la vie en baraque.

©Ville de Lorient

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