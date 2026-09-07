La vie dans la Grande Baraque, Grande baraque du Rouho, Lorient
samedi 19 septembre 2026 · Grande baraque du Rouho · Lorient
Informations pratiques
La vie dans la Grande Baraque 19 et 20 septembre Grande baraque du Rouho Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association Baraques An Oriant vous raconte la vie en baraque. Venez aussi raconter vos propres souvenirs !
Grande baraque du Rouho 4, rue du Rouho 56100 Lorient Lorient 56100 Kerfichant Morbihan Bretagne https://www.facebook.com/ArchivesPatrimoineLorient/photos/la-grande-baraque-patrimoine-vivant-la-destruction-de-la-ville-de-lorient-suppor/690461909783144/
L’association Baraques An Oriant vous raconte la vie en baraque.
©Ville de Lorient
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