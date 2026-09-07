Vibragong – Bain sonore au réservoir, une visite sensorielle, Colline du Faouedic et réservoir, Lorient
samedi 19 septembre 2026 · Colline du Faouedic et réservoir · Lorient
Informations pratiques
Vibragong – Bain sonore au réservoir, une visite sensorielle 19 et 20 septembre Colline du Faouedic et réservoir Morbihan
Gilets vibrants mis à disposition sur place pour le public sourd ou malentendant.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vivez une expérience d’immersion sonore et (re) découvrez le réservoir de l’enclos du port sous un nouvel angle en compagnie de Cyrille Canado, sonothérapeute à Lorient.
Une plongée dans une expérience sensorielle inédite.
Incontournable du patrimoine lorientais hérité du XIXe siècle, cet ouvrage hydraulique est tout autant un condensé de l’histoire du port de la Marine vers 1900 qu’une invitation à la poésie et à l’émotion.
Colline du Faouedic et réservoir Enclos du port, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne 02 97 02 23 29 https://patrimoine.lorient.bzh/ https://patrimoine.lorient.bzh/histoire/architecture/fontaines-lavoirs-reservoir-aqueduc/reservoir-de-la-marine/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-patrimoine.lorient.bzh/ »}] En grande partie enterré, et recouvert d’un remblai végétal, le réservoir des Travaux hydrauliques a été conçu en 1875- 876 par Edouard Angiboust.
Réalisé en béton de ciment, on trouve à l’intérieur 16 piliers qui soutiennent des voûtes d’arrêtes. Il pouvait contenir 3100 m3 d’eau destinée notamment à la caserne aménagée en contrebas. Il cesse de fonctionner pendant la Seconde Guerre. Centre ville – porte Gabriel
Vivez une expérience d’immersion sonore et (re) découvrez le réservoir de l’enclos du port
©Ville de Lorient
À voir aussi à Lorient (Morbihan)
- Le Défi Azimut Lorient 15 septembre 2026
- Les Archives historiques de la Défense, Service Historique de la Défense, Lorient 18 septembre 2026
- Cap vers le monde, trajectoires lorientaises par-delà les mers, Hôtel Gabriel, Lorient 18 septembre 2026
- Villa La Frégate, Villa La Frégate, Lorient 18 septembre 2026
- Spectacle « D’Arbre en Arbre » par la Compagnie Carabosse, Hôtel Gabriel, Lorient 18 septembre 2026