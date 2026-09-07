Vibragong – Bain sonore au réservoir, une visite sensorielle, Colline du Faouedic et réservoir, Lorient

Informations pratiques

Vibragong – Bain sonore au réservoir, une visite sensorielle 19 et 20 septembre Colline du Faouedic et réservoir Morbihan

Gilets vibrants mis à disposition sur place pour le public sourd ou malentendant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vivez une expérience d’immersion sonore et (re) découvrez le réservoir de l’enclos du port sous un nouvel angle en compagnie de Cyrille Canado, sonothérapeute à Lorient.

Une plongée dans une expérience sensorielle inédite.

Incontournable du patrimoine lorientais hérité du XIXe siècle, cet ouvrage hydraulique est tout autant un condensé de l’histoire du port de la Marine vers 1900 qu’une invitation à la poésie et à l’émotion.

Colline du Faouedic et réservoir Enclos du port, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne 02 97 02 23 29 https://patrimoine.lorient.bzh/ https://patrimoine.lorient.bzh/histoire/architecture/fontaines-lavoirs-reservoir-aqueduc/reservoir-de-la-marine/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-patrimoine.lorient.bzh/ »}] En grande partie enterré, et recouvert d’un remblai végétal, le réservoir des Travaux hydrauliques a été conçu en 1875- 876 par Edouard Angiboust.

Réalisé en béton de ciment, on trouve à l’intérieur 16 piliers qui soutiennent des voûtes d’arrêtes. Il pouvait contenir 3100 m3 d’eau destinée notamment à la caserne aménagée en contrebas. Il cesse de fonctionner pendant la Seconde Guerre. Centre ville – porte Gabriel

Vivez une expérience d’immersion sonore et (re) découvrez le réservoir de l’enclos du port

©Ville de Lorient