Villa La Frégate, Villa La Frégate, Lorient
vendredi 18 septembre 2026 · Villa La Frégate · Lorient
Informations pratiques
Villa La Frégate 18 et 19 septembre Villa La Frégate Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Exposition présentée par le Patronage Laïque de Lorient
Villa La Frégate Péristyle 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne https://www.lorient.bzh/villalafregate La Ville de Lorient poursuit son soutien aux pratiques artistiques locales en ouvrant la Villa La Frégate, nouvel espace d’exposition dédié aux arts visuels, plastiques, audiovisuels, métiers d’art et design d’objet.
Située au coeur du Péristyle, faisant partie d’un ensemble de bâtiments d’intérêt historique, ce nouvel équipement culturel s’inscrit ainsi dans une volonté de valoriser les pratiques artistiques amateurs et de favoriser la diffusion de la création locale, en lien avec le label 100 % Éducation Artistique et Culturelle (EAC).
Escale artistique
©Ville de Lorient
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