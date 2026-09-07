Galerie du Faouëdic, exposition « De l’autre côté du miroir », Hôtel de Ville de Lorient, Lorient

Informations pratiques

Galerie du Faouëdic, exposition « De l’autre côté du miroir » 19 et 20 septembre Hôtel de Ville de Lorient Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lorient fête cette année les 360 ans de son histoire, ville-monde façonnée par les circulations, les rencontres et les horizons lointains.

À cette occasion, la Galerie du Faouëdic invite le Frac Bretagne à présenter un ensemble d’oeuvres issues de sa collection d’art contemporain, reconnue à l’échelle nationale et internationale depuis plus de quatre décennies.

À travers la sélection d’une trentaine d’oeuvres, cette exposition offre un panorama de la création artistique actuelle, réunies autour de thématiques à la fois universelles et singulières en écho à l’histoire et l’identité de Lorient.

Sans chercher à dresser un portrait de la cité, les artistes en dévoilent les lignes discrètes : celles qui relient l’intime au collectif, la mémoire au présent, les géographies visibles aux paysages intérieurs.

Hôtel de Ville de Lorient 2 boulevard du Général Leclerc, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne 0297022329 http://patrimoine.lorient.bzh Lieu de pouvoir public et de prestige, l’hôtel de ville est un édifice de la Reconstruction qui ne laisse pas de marbre.

Il a été construit en prenant appui sur un abri anti-bombes de la Seconde Guerre mondiale reconverti comme l’un des lieux les plus mystérieux de conservation des archives municipales. Cet abri était prévu pour abriter 100 personnes, essentiellement du personnel allemand et de l’Organisation Todt, chargée de construire la base de sous-marins.

Lorient fête cette année les 360 ans de son histoire

©Ville de Lorient