Spectacle « D’Arbre en Arbre » par la Compagnie Carabosse, Hôtel Gabriel, Lorient

Informations pratiques

Spectacle « D’Arbre en Arbre » par la Compagnie Carabosse 18 et 19 septembre Hôtel Gabriel Morbihan

Attention : Cet évènement est actuellement suspendu (MAJ 26 /08/2026)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Expérience onirique, immersive et sensible, l’installation de feu D’Arbre en Arbre vous embarquera dans un voyage cinématographique et musical à la lueur de la flamme, entre peinture, projection vidéo, machinerie rêveuse et drolatique.

Une occasion unique de redécouvrir un site patrimonial bien connu des Lorientaises et Lorientais.

La compagnie Carabosse est implantée à Saint-Christophe-sur-Roc dans les Deux-Sèvres. Elle est conventionnée par le Ministère de la Culture- DRAC Nouvelle-Aquitaine et soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine

Hôtel Gabriel Hôtel Gabriel, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne http://patrimoine.lorient.bzh [{« link »: « https://ciecarabosse.fr/fr/creations/arbre-en-arbre/ »}, {« link »: « https://ciecarabosse.fr/fr/ »}] L’Hôtel Gabriel est l’ancien hôtel des ventes de la Compagnie des Indes.

L’installation de feu vous embarquera dans un voyage cinématographique et musical

©Ville de Lorient