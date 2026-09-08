Spectacle « D’Arbre en Arbre » par la Compagnie Carabosse, Hôtel Gabriel, Lorient
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel Gabriel · Lorient
Informations pratiques
Spectacle « D’Arbre en Arbre » par la Compagnie Carabosse 18 et 19 septembre Hôtel Gabriel Morbihan
Attention : Cet évènement est actuellement suspendu (MAJ 26 /08/2026)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Expérience onirique, immersive et sensible, l’installation de feu D’Arbre en Arbre vous embarquera dans un voyage cinématographique et musical à la lueur de la flamme, entre peinture, projection vidéo, machinerie rêveuse et drolatique.
Une occasion unique de redécouvrir un site patrimonial bien connu des Lorientaises et Lorientais.
La compagnie Carabosse est implantée à Saint-Christophe-sur-Roc dans les Deux-Sèvres. Elle est conventionnée par le Ministère de la Culture- DRAC Nouvelle-Aquitaine et soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine
Hôtel Gabriel Hôtel Gabriel, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne http://patrimoine.lorient.bzh [{« link »: « https://ciecarabosse.fr/fr/creations/arbre-en-arbre/ »}, {« link »: « https://ciecarabosse.fr/fr/ »}] L’Hôtel Gabriel est l’ancien hôtel des ventes de la Compagnie des Indes.
L’installation de feu vous embarquera dans un voyage cinématographique et musical
©Ville de Lorient
À voir aussi à Lorient (Morbihan)
- Le Défi Azimut Lorient 15 septembre 2026
- Les Archives historiques de la Défense, Service Historique de la Défense, Lorient 18 septembre 2026
- Cap vers le monde, trajectoires lorientaises par-delà les mers, Hôtel Gabriel, Lorient 18 septembre 2026
- Villa La Frégate, Villa La Frégate, Lorient 18 septembre 2026
- Galerie du Faouëdic, exposition « De l’autre côté du miroir », Hôtel de Ville de Lorient, Lorient 19 septembre 2026