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AGENDA · Étais-la-Sauvin

37e Académie de Musique de Chambre de Thury Églises Étais-la-Sauvin

dimanche 9 août 2026 · Églises · Étais-la-Sauvin

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Églises
Adresse
1 Route de la Gare
Ville
89480 Étais-la-Sauvin
Département
Yonne
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Étais-la-Sauvin

37e Académie de Musique de Chambre de Thury

Églises 1 Route de la Gare Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09 20:30:00

Date(s) :
2026-08-09

Chaque été, durant la première quinzaine du mois d’Août, c’est le rendez-vous d’une vingtaine de musiciens amateurs et professionnels autour d’un programme de musique de chambre. Une programmation d’une cinquantaine d’œuvres y est proposée et présentée dans les petites églises médiévales des communes de Forterre et Puisaye lors des 7 concerts rassemblant chaque année un bon millier de spectateurs.
– 1er août Treigny, concert d’ouverture par les professeurs 21h entrée 15 euros
– 3 août Saint-Sauveur-en-Puisaye, concert-animation, à 19h, libre participation
– 5 août Lainsecq, à 19h, libre participation
– 7 août Sainte-Colombe-sur-Loing, à 19h, libre participation
– 9 août Étais-la-Sauvin, à 19h, libre participation
– 11 août Levis, à 19h, libre participation
– 13 août Thury, concert de clôture, à 21 h, participation libre
Tous ces concerts ont lieu dans les églises .   .

Églises 1 Route de la Gare Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 27 99 56 

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English : 37e Académie de Musique de Chambre de Thury

L’événement 37e Académie de Musique de Chambre de Thury Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-07-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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