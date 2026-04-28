L’Histoire des Guignols de l’Info La Closerie Étais-la-Sauvin

Étais-la-Sauvin

L’Histoire des Guignols de l’Info

La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

L’Histoire des Guignols de l’Info

François Guizerix, comédien et marionnettiste, a incarné des personnages des Guignols pendant trente ans à partir de 1988 sur Canal+. L’émission, qui a caricaturé personnalités et événements de la vie publique, a connu des changements éditoriaux sous la direction de Vincent Bolloré à partir de 2015 et s’est arrêtée définitivement en 2018.

One Guignol Show est le spectacle de François Guizerix qui prolonge cet héritage le plateau rassemble éléments traditionnels de la marionnette et dispositifs contemporains, et met en scène un personnage de clone clown. Le spectacle s’adresse au public adulte intéressé par la satire politique et l’art de la marionnette, et reprend des souvenirs et des pièces courtes issues de la carrière de Guizerix. .

La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@lacloserie-spectacles.fr

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English : L’Histoire des Guignols de l’Info

L’événement L’Histoire des Guignols de l’Info Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !