Étais-la-Sauvin

Hommage à Brel et à Barbara

La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

D’Amsterdam à Göttingen Brel, Barbara… Deux grandes voix, deux grands noms de la chanson une rencontre entre la dame en noir et l’homme de la Mancha, quelque part entre Amsterdam et Göttingen. Depuis longtemps une grande amitié unissait les deux artistes déjà en 1972, Jacques Brel avait écrit, réalisé et interprété le film Franz avec Barbara et il avait le projet d’écrire une comédie musicale pour elle et lui. Et en 2001 le chorégraphe Maurice Béjart avait imaginé les réunir dans un ballet dansé par la troupe du Béjart Ballet Lausanne, un ballet dont la chorégraphie était composée sur treize de leurs chansons mais le projet n’a pas abouti. Mais tout finit par arriver en 2002, au Festival d’Avignon, la fougueuse Anne Péko, chanteuse, auteur, compositeur, interprète, les a fait dialoguer sur scène. Les critiques sont unanimes Anne Péko, c’est une voix, une sensibilité, une personnalité… Elle a créé comme chanteuse ses propres spectacles musicaux dont Madame (hommage à Edith Piaf) en 1993. Elle a assuré les 1ères parties de Maxime Le Forestier, Lény Escudéro, Mouloudji, Jean Guidoni, Richard Desjardins… Elle a tourné à l’étranger en Pologne, Hongrie, Allemagne, Croatie, Bulgarie, Belgique, Suisse, Maroc, Syrie, Moyen-Orient, Etats-Unis, Hollande… et s’est produite dans de nombreux festivals en France et à l’étranger. Anne Péko, c’est déroutant, flamboyant, voluptueux, émouvant… .

La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@lacloserie-spectacles.fr

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English : Hommage à Brel et à Barbara

L’événement Hommage à Brel et à Barbara Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !