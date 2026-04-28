Le cabaret 3C La Closerie Étais-la-Sauvin
Le cabaret 3C La Closerie Étais-la-Sauvin samedi 5 septembre 2026.
Étais-la-Sauvin
Le cabaret 3C
La Closerie 17, Route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Le Cabaret 3C rassemble trois propositions scéniques distinctes dans une même soirée chanson, ventriloquie et théâtre, format pensé pour un public adulte amateur de variété et de formes courtes. Alain Boussin présente son répertoire de chanson sous le nom La Plume Chansonnière, alternant mélancolie, ironie et humour pour parcourir des territoires allant de l’Yonne à Tahiti. Teo, collégien jovinien, propose un numéro de ventriloquie avec sa marionnette Honky et travaille le changement de timbre pour créer l’illusion vocale. Agnès de Marco donne un extrait de sa pièce La Vie qui Chante, qui met en scène des interventions sur le plateau d’une émission de radio entre interviews et moments musicaux. .
La Closerie 17, Route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 acloserie1@lacloserie-spectacles.fr
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English : Le cabaret 3C
L’événement Le cabaret 3C Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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