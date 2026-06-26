Informations pratiques

Étais-la-Sauvin

Fête de La Closerie

Théâtre La Closerie Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Comme à l’accoutumée, de 9h30 à12h15, c’est avec les joueurs de Pétanque que la Fête commence!

Elle se poursuit autour d’un verre et d’un buffet, le pain partagé, conçu en Auberge espagnole un menu de roi… Il est varié puisque chacun apporte sa spécialité, et, à coup sûr, gastronomique, puisque, chacun se fait plaisir en le préparant ! C’est chaleureux, détendu, fraternel. Et la fête s’achève dans la magie du Conte Fabienne Avisseau nous narre l’histoire de Marie Gaillard . Ma grand-mère, Marie Gaillard, avait peur des “ Teuz ”, ces personnages magiques… Les spectateurs sont unanimes elle captive, elle accroche, elle convainc, tant ses intonations sonnent juste partout où elle nous entraîne que ce soit dans le rêve, le suspense, l’émotion, la drôlerie… .

Théâtre La Closerie Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de La Closerie

L’événement Fête de La Closerie Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !