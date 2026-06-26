Fête de La Closerie Étais-la-Sauvin
dimanche 20 septembre 2026 · Étais-la-Sauvin
Informations pratiques
Étais-la-Sauvin
Fête de La Closerie
Théâtre La Closerie Étais-la-Sauvin Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Comme à l’accoutumée, de 9h30 à12h15, c’est avec les joueurs de Pétanque que la Fête commence!
Elle se poursuit autour d’un verre et d’un buffet, le pain partagé, conçu en Auberge espagnole un menu de roi… Il est varié puisque chacun apporte sa spécialité, et, à coup sûr, gastronomique, puisque, chacun se fait plaisir en le préparant ! C’est chaleureux, détendu, fraternel. Et la fête s’achève dans la magie du Conte Fabienne Avisseau nous narre l’histoire de Marie Gaillard . Ma grand-mère, Marie Gaillard, avait peur des “ Teuz ”, ces personnages magiques… Les spectateurs sont unanimes elle captive, elle accroche, elle convainc, tant ses intonations sonnent juste partout où elle nous entraîne que ce soit dans le rêve, le suspense, l’émotion, la drôlerie… .
Théâtre La Closerie Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@orange.fr
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English : Fête de La Closerie
L’événement Fête de La Closerie Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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