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Fête de la Saint-Pierre Étais-la-Sauvin

Fête de la Saint-Pierre Étais-la-Sauvin samedi 1 août 2026.

Ville : 89480 Étais-la-Sauvin

Département : Yonne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif :

Étais-la-Sauvin

Fête de la Saint-Pierre

Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03

Fête foraine, vide-greniers et feu d’artifice suivi d’une soirée dansante . Barbecue et buvette sur place.   .

Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 37 21 98  comite89480@hotmail.com

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English : Fête de la Saint-Pierre

L’événement Fête de la Saint-Pierre Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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