Étais-la-Sauvin

Humour musical interactif

Théâtre la Closerie Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Humour musical interactif

Mario Pietranna est harmoniciste virtuose, chanteur, guitariste, mandoliniste et comédien ; il signe la performance et raconte ses racines siciliennes. Le spectacle, présenté sous la forme d’une comédie musicale, porte le titre Les Italiens ne voyagent pas, ils émigrent et s’appuie sur une histoire vraie de migration familiale. L’intrigue retrace le passage de la Sicile vers le Nord de l’Italie puis vers la France au milieu du XXe siècle et suit la trajectoire d’un ouvrier devenu musicien professionnel et harmoniciste renommé. Conçu pour un public familial à partir de l’adolescence et les adultes, le spectacle mêle chansons, dialogues et interactions avec le public, offrant un ton chaleureux et des clins d’œil à la tradition méditerranéenne. .

Théâtre la Closerie Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@orange.fr

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English : Humour musical interactif

L’événement Humour musical interactif Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !