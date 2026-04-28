Humour musical interactif Étais-la-Sauvin
Humour musical interactif Étais-la-Sauvin samedi 22 août 2026.
Étais-la-Sauvin
Humour musical interactif
Théâtre la Closerie Étais-la-Sauvin Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
Humour musical interactif
Mario Pietranna est harmoniciste virtuose, chanteur, guitariste, mandoliniste et comédien ; il signe la performance et raconte ses racines siciliennes. Le spectacle, présenté sous la forme d’une comédie musicale, porte le titre Les Italiens ne voyagent pas, ils émigrent et s’appuie sur une histoire vraie de migration familiale. L’intrigue retrace le passage de la Sicile vers le Nord de l’Italie puis vers la France au milieu du XXe siècle et suit la trajectoire d’un ouvrier devenu musicien professionnel et harmoniciste renommé. Conçu pour un public familial à partir de l’adolescence et les adultes, le spectacle mêle chansons, dialogues et interactions avec le public, offrant un ton chaleureux et des clins d’œil à la tradition méditerranéenne. .
Théâtre la Closerie Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Humour musical interactif
L’événement Humour musical interactif Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Étais-la-Sauvin (Yonne)
- Rojéo et Muliette Théâtre de La Closerie Étais-la-Sauvin 9 mai 2026
- Hommage à Brel et à Barbara La Closerie Étais-la-Sauvin 23 mai 2026
- Spectacle Recyclerire par Chraz La Closerie Étais-la-Sauvin 6 juin 2026
- Concert Piano à quatre mains Duo Benzakoun La Closerie Étais-la-Sauvin 21 juin 2026
- Le cabaret 3C La Closerie Étais-la-Sauvin 5 septembre 2026